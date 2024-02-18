Кэмерон: Лондон рассмотрит введение индивидуальных санкций после смерти Навального*

По словам Кэмерона, британское руководство в данный момент следит и рассматривает возможность введения индивидуальных рестрикций в отношении людей, которые могли бы быть ответственны за смерть Навального*. Министр подчеркнул, что Лондон не станет объявлять их заблаговременно и поэтому, он не может более детально рассказать об этом.

Накануне Правовед Рожков рассказал, кому могла бы быть выгодна смерть Навального*.

* – занесен в перечень экстремистов и террористов