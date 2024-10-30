Кеннеди-младший обвинил Верховный суд США в попытке помешать Трампу победить на выборах

Бывший кандидат в президенты от независимого движения Роберт Кеннеди-младший заявил, что решение Верховного суда США оставить его имя в бюллетенях для голосования в колеблющихся штатах Мичиган и Висконсин является политическим маневром, направленным на то, чтобы помешать Трампу одержать победу на выборах. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«К сожалению, сегодня Верховный суд встал на сторону госсекретарей Мичигана и Висконсина, которые являются демократами, чтобы подорвать честность выборов и оставить мое имя в бюллетенях для голосования в обоих этих штатах. Это чисто политический ход в надежде, что люди, которые в противном случае проголосовали бы за Трампа, откажутся от своего голоса и проголосуют за меня», — сказал Кеннеди-младший.

Он также призвал жителей Мичигана и Висконсина отдавать свои голоса за Трампа, а не за него, добавив, что его имя исключено из бюллетеней во всех других штатах.

Ранее сообщалось, что супруги Обама окажут поддержку Харрис на выборах в колеблющихся штатах. Барак Обама, бывший президент США, примет участие в предвыборной кампании демократа Камалы Харрис 24 октября в Джорджии, в то время как его жена Мишель Обама присоединится к ней 26 октября в Мичигане.

Оба штата считаются колеблющимися и способны оказать значительное влияние на результат выборов между Харрис и бывшим республиканским президентом Дональдом Трампом.