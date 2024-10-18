Супруги Обама окажут поддержку Харрис на выборах в колеблющихся штатах

Барак Обама, бывший президент США, примет участие в предвыборной кампании демократа Камалы Харрис 24 октября в Джорджии, в то время как его жена Мишель Обама присоединится к ней 26 октября в Мичигане. Об этом сообщил Bloomberg.

По информации чиновника, эти два мероприятия станут первыми, когда Харрис будет работать в тандеме с супругами Обама — двумя наиболее популярными демократическими фигурами в стране.

Более того, Мишель Обама впервые посетит штаты, где идет активная борьба, в рамках кампании Харрис и выдвижения кандидата на пост вице-президента от демократов, губернатора Миннесоты Тима Уолца.

Досрочное голосование в Джорджии уже стартовало, а встреча с участием Мишель Обамы пройдет в день начала досрочного голосования в Мичигане.

Оба штата считаются колеблющимися и способны оказать значительное влияние на результат выборов между Харрис и бывшим республиканским президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Харрис оскорбила Путина и раскритиковала Трампа.