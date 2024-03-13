Турецкий аналитик Озер заявил, что Запад не сдержал данных России обещаний

Турецкий аналитик Энгин Озер прокомментировал РИА Новости интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Кисилеву. По мнению эксперта, западные страны не сдержали тех обещаний, которые давали РФ.

В интервью российский лидер на вопрос Киселева о возможности «честного договора» с Западом заявил, что никому не доверяет, а Москве нужны гарантии, которые должны быть прописаны.

«НАТО расширилось на Восток и включило в себя бывшие советские республики, несмотря на двусторонние соглашения. Здесь западный блок, действительно, не сдержал данных России обещаний по поводу вхождения бывших советских республик, и такое отношение фактически стало причиной изменения геополитического устройства мира», — отметил Озер.

Именно такие факторы, считает турецкий аналитик, и вызывают у Путина недоверие. По словам Озера, Кремль воспринимает потенциальное участие Украины и Грузии в НАТО как угрозу национальной безопасности. Озер отметил, что несоблюдение соглашений со стороны Запада может вызвать серьезные проблемы.

В интервью Кисилеву Путин затронул тему конфликта на Украине, отметив, что Россия готова к мирным переговорам, но с условием нынешних реалий. Также глава государства заявил, что виды на Украину имеет Польша, которая считает своими территориями области, отошедшие Киеву в советские годы.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Чепа назвал активизацию ВСУ перед выборами главы государства ожидаемой.