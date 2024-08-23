Кеннеди-младший уступил место в президентской гонке Трампу

Роберт Кеннеди-младший отказался от участия в президентской гонке в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times.

Сам Кеннеди-младший баллотировался в качестве независимого кандидата от Аризоны. По информации источника, 23 августа Трамп должен выступить в Аризоне на предвыборном митинге. Штаб кандидата в президенты США сообщил, что на этом мероприятии будет присутствовать «специальный гость».

Ранее Трамп сообщил, что в случае, если Кеннеди-младший снимется с президентской гонки, он возьмет его в свой штаб.

В четверг, 22 августа, Трамп впервые выступил на открытом воздухе после покушения. Экс-президент США устроил «спич» за пуленепробиваемым стеклом. Мероприятие Трампа прошло в Эшборо в Северной Каролине.

Ранее кандидат в президенты США Камала Харрис рассказала, на что обратит внимание в стране в случае своей победы на президентских выборах. Голосование пройдет в ноябре 2024 года.