Камала Харрис официально приняла номинацию на пост президента США

Отмечается, что соответствующее заявление вице-президент США сделала, выступая на финальном мероприятии, организованном Демократической партией в Чикаго.

Ранее демократы проголосовали за кандидатуру Харрис на выборах президента США. Соратник Харрис — кандидат в вице-президенты Тим Уолц — накануне согласился на свою номинацию.

Харрис была выдвинута на пост президента США действующим главой государства Джо Байденом, который сам отказался от участия в президентской гонке. Харрис, выступая перед избирателями, ранее сообщила, что на посту президента США будет поддерживать НАТО и Украину. Также она заявила о непоколебимой позиции, касающейся поддержки Израиля.

Кроме того, политик обратила внимание на американскую армию. Она заявила, что в качестве главы государства сделает Вооруженные силы США самыми сильными в мире.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп победил на выборах президента США в голосовании, организованном в соцсетях.