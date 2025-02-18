Роберт Кеннеди-младший обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через социальные сети с призывом остановить боевые действия. По его словам, американские налогоплательщики больше не готовы финансировать войны, оплату которых обеспечивают их собственные трудовые усилия.

В феврале 2024 года он уже высказывался о том, что Соединенным Штатам следует прекратить выделение средств на потребности Киева, пока Украина не займется разрешением своих внутренних проблем, которые включают в себя высокую инфляцию и миграционные вопросы.

Ранее сообщалось, что Зеленский неожиданно бросил записывать ежедневные обращения с 13 февраля.