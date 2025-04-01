Киев 23 раза нарушил решение о прекращении атак на энергообъекты

С 18 по 31 марта украинская армия нарушила решение о прекращении ударов по объектам энергетики, совершив 23 атаки. Российская ПВО нейтрализовала шесть из них, передает РИА Новости.

Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома предложил отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Российский лидер поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, однако уже на следующий день ВСУ атаковали дронами нефтебазу на Кубани.

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