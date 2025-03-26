Профессор Малинен объяснил, почему Зеленский не может остановить войну
Профессор Малинен предрек отсутствие мира при Зеленском
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При президентстве Владимира Зеленского на Украине не будет мира, написал на своей странице в соцсети профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Он отметил, что США должны признать это.
Малинен также объяснил, почему Зеленский не может остановить войну. Дело в том, считает он, что в таком случае вскроются коррупция и разрушения, которые он развязал. Профессор призвал ВСУ сдаться.
Что касается будущего страны, то, по мнению эксперта, Украина превратится в провальное государство и будет вечным должником Запада. За время войны республика понесла огромные потери и попала в долговое рабство от западных партнеров, заключил Малинен.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном.