Трамп ждет от России согласия на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от российских властей согласия на сделку по урегулированию ситуации на Украине.

Глава Белого дома пригрозил РФ новыми пошлинами, если не будет прогресса по украинскому вопросу.

Также американский лидер отметил, что Украине не предлагалось вступить в НАТО в контексте сделки по редкоземельным металлам, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не верит в вероятность выхода США из Североатлантического альянса. Он считает, что выход США из НАТО — это сценарий развития из «разряда невозможного». Рябков напомнил, что европейские и американские политики действовали сообща на протяжении десятилетий, особенно в области безопасности.

В МИД считают, что никакого выхода Штатов из военно-политического блока не будет.