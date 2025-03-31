В МИД России высказались о возможном выходе США из НАТО

Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не верит в вероятность выхода США из Североатлантического альянса. Об этом дипломат заявил в интервью журналу «Международная жизнь».

По мнению Рябкова выход США из НАТО — это сценарий развития из «разряда невозможного». Он напомнил, что европейские и американские политики действовали сообща на протяжении десятилетий, особенно в области безопасности. В МИД считают, что никакого выхода Штатов из военно-политического блока не будет.

«Я думаю, что это элемент такого вербального кнута, которым можно пришпорить „натовскую лошадь“. Это, конечно, не Росинант, бедное животное, а, наоборот, хорошо откормленный такой рысак-жеребец, прости Господи, но его тем не менее тоже иногда надо с точки зрения американского ковбоя немножко пришпорить. Ну вот, чтобы они расстались, должно произойти что-то совершенно для меня невообразимое. Я в это не верю», — сказал Рябков.

Напомним, что бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что США могут выйти из блока, причем несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Сам закон смогут через суд признать неконституционным, а значит не подлежащим соблюдению.

В свою очередь Трамп действительно недоволен вкладом в общую оборону на полях НАТО. Он требовал, чтобы все участники повысили расходы на оборону до 5% от ВВП, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Рютте отреагировал на призыв не приближать силы НАТО к России.