Киев и Варшава договорились об открытии КПП для порожних фур

Министерство инфраструктуры Украины объявило о договоренности с Польшей относительно открытия Контрольно-пропускных пунктов (КПП) для прохода порожних грузовых автомобилей между двумя странами.

Об этом пишет РИА Новости. Данный шаг направлен на улучшение транспортной связи и оптимизацию грузовых перевозок в регионе.

Согласно заявлению Мининфраструктуры Украины, соглашение касается только пустых фур, и вопрос о «транспортном безвизе» между странами не обсуждался. Открытие КПП для порожних грузовых автомобилей представляет собой важный шаг в укреплении транспортных связей между Украиной и Польшей, способствуя более эффективному движению товаров.

Кроме того, водители-дальнобойщики выражали свое недовольством, тем, что им приходится стоять в общей пробке, даже если в их транспорте нет груза.