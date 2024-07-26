Киев не получит напрямую доходы от замороженных российских активов

Первые 1,5 млрд евро, полученные от замороженных российских активов, направили в Европейский фонд мира и Фонд Украины для компенсации закупки оружия, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, деньги не направят напрямую Киеву. Их через фонды получат европейские страны, которые поставляют Украине вооружение. Она заявила, что данный трансфер является «лучшим применением российских активов», который сделает Украину и Европу более безопасными местами для жизни.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу замороженных российских активов воровством и заявил, что Москва подготовит ответ на такое распоряжение российскими деньгами.