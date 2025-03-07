Киев отказался извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

В Киеве не намерены приносить извинения за поведение Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью французскому изданию Le Point.

По его мнению, Зеленский был абсолютно прав как по форме, так и по сути своих высказываний. Подоляк подчеркнул, что Зеленский стремился донести до американской стороны основную идею: без давления на Россию никаких позитивных изменений не произойдет.

Советник также уточнил, что с начала конфликта на Украине США предоставили Киеву финансовую помощь в размере $114 млрд. Он опроверг информацию о том, что общий объем американской поддержки Украине с февраля 2022 года достиг $300-500 млрд, о чем ранее неоднократно заявлял глава Белого дома.

По словам Подоляка, большая часть финансовой помощи от США была направлена на военные нужды. Поставки вооружений из США составляют две трети от общего объема помощи Вашингтона.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский посетил США для заключения соглашения по ресурсам. Во время встречи в Овальном кабинете он вступил в резкую дискуссию с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом, допустив нецензурное выражение в адрес вице-президента США.

Ранее Подоляк в интервью «24 Каналу» рассказал, что в рамках сделки по редкоземельным металлам Украина и США подпишут еще два дополнительных соглашения.