Киевский режим намерен в самое ближайшее время заключить так называемые договоры о безопасности с рядом стран Запада, проинформировал советник главы Офиса президента Украины Владислав Власюк.

С его слов, документы о подписании готовятся с США, ФРГ и Италией. Ранее сообщалось, что Украина подписала соглашение по неких гарантиях безопасности с Великобританией.

«Такие же аналогичные документы, которые разрабатываются с рядом других стран, начиная с Соединённых Штатов, Германии, Италии, Франции, Канады, Польши», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский диаметрально «разошлись в характеристике» того, что именно за гарантии безопасности Киев и Лондон подписали.