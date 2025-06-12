Атаки Вооруженных сил Украины на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева, сообщает издание Strategic Culture.

Киев и его союзники осознавали всю опасность на стратегические ядерные силы РФ, считает автор публикации.

"Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России", — пишет он.

Атаки ВСУ совершались с целью пиара, то есть для того, чтобы продемонстрировать европейским союзникам свою боеспособность, чтобы получить еще большую поддержку.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве задумались о мобилизации женщин.