Киев предупредили об окончании "молчания медведей"
На Западе сделали мрачный прогноз для Киева
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Атаки Вооруженных сил Украины на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева, сообщает издание Strategic Culture.
Киев и его союзники осознавали всю опасность на стратегические ядерные силы РФ, считает автор публикации.
"Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России", — пишет он.
Атаки ВСУ совершались с целью пиара, то есть для того, чтобы продемонстрировать европейским союзникам свою боеспособность, чтобы получить еще большую поддержку.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве задумались о мобилизации женщин.