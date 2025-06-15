Киев возмущен решением США перебросить часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток
Журналист Боуз оценил положение Украины из-за США
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Власти Украины возмущены решением США перебросить часть средств противовоздушной обороны с Украины на территорию Ближнего Востока.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, «в Киеве можно услышать скрежет зубов».
Напомнил, министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News заявил о передислокации части средств ПВО с Украины на Ближний Восток.
Владимир Зеленский в интервью ABC заявил, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые должен был получить Киев.
Ранее Пентагон заявил, что США вывели свои системы ПВО с Украины.