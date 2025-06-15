Киев возмущен решением США перебросить часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток

Власти Украины возмущены решением США перебросить часть средств противовоздушной обороны с Украины на территорию Ближнего Востока.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, «в Киеве можно услышать скрежет зубов».

Напомнил, министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News заявил о передислокации части средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

Владимир Зеленский в интервью ABC заявил, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые должен был получить Киев.

Ранее Пентагон заявил, что США вывели свои системы ПВО с Украины.