Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что президент США Джо Байден и Владимир Зеленский напоминают «умирающих лошадей». Такое сравнение политик привел в интервью ТАСС.

Данко вспомнил пословицу о том, что «умирающая лошадь зарывается еще больше перед своей смертью», подчеркивая безнадежность ситуации, в которой оказались оба лидера.

«Это можно было увидеть на примере решений Байдена, когда от решил амнистировать своего сына и дал разрешение применять западные дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России. Зеленский сейчас ведет себя так же. Глава киевского режима понимает: эта ситуация долго не продержится», — сказал вице-премьер.

Кроме того, Данко считает, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с приостановкой транзита газа через территорию Украины. По мнению словацкого политика, таким образом украинский лидер пытается помочь «кому-то заработать денег».

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась именно при президентстве Владимира Зеленского. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее главными целями являются демилитаризаций и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.

Президент США Джо Байден в феврале 2022 года активно начал поддерживать Украину. Его решения были направлены на помощь ВСУ, как финансовую, так и материальную — в виде оружия и боеприпасов.

Российская сторона не раз отмечала, что такие действия Запада только усугубляют ситуацию, не давая возможности сесть за стол мирных переговоров.

Ранее Андрей Данко выступил с инициативой организовать встречу президента России Владимира Путина и нового главы США Дональда Трампа в Братиславе.