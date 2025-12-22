Советники Ермака отправлены в отставку следом за шефом

В офисе президента Украины (ОПУ) продолжились кадровые перестановки, последовавшие за отставкой его главы Андрея Ермака. По информации издания «Украинские новости», Сергея Лещенко и Михаила Подоляка уволили с должностей советников главы ОПУ.

По состоянию на декабрь, в совет при Ермаке входило девять человек. Штатными советниками были Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко. Внештатными — Сергей Лещенко, Дарья Заривна, Михаил Подоляк, Элина Ельянова и Александр Роднянский.

Напомним, что отставка Ермака произошла на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере, в который, по данным СМИ, оказалось вовлечено ближайшее окружение главы киевского режима Владимира Зеленского.

После увольнения Ермак заявил, что считает себя честным и порядочным человеком, поэтому не намерен создавать проблемы для главы государства. Он также сообщил о планах отправиться на фронт.

Ранее народный депутат Артем Дмитрук заявил о растущем влиянии Москвы на политику Украины.