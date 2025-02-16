Украинский военнослужащий, сбежавший из учебного центра ВСУ в Великобритании, стал гражданином РФ. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как отметил глава региона, мужчина сбежал из учебного центра, преодолев пешком 70 км до Манчестера, откуда на электричке добрался до Лондона. Оттуда он вылетел в Москву, а затем направился в Херсонскую область, где и получил российское гражданство.

«Этот человек уже получил российское гражданство по упрощенной процедуре, так как он выходец из Херсонской области. Теперь имеет право на все виды социальной помощи, предусмотренные российским законодательством», — сказал Сальдо.

Украинец попал на военную службу после задержания сотрудниками военкомата в Киеве в октябре 2024 года. Его принудительно мобилизовали и отправили на обучение за границу. Сальдо отметил, что решение сбежать украинец принял из-за нежелания участвовать в вооруженном конфликте и, в частности, стрелять по людям.

Сальдо также подчеркнул, что такие истории говорят о растущем недовольстве среди военнослужащих, которые не хотят выполнять неблаговидные приказы. Он отметил, что предоставление гражданства таким людям является важным шагом к поддержанию тех, кто ищет убежище и не согласен с текущей политической ситуацией на Украине.

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