Канцлер Германия Олаф Шольц нагло лжет, утверждая, что оказывает поддержку украинцам, заявила киевская журналистка Диана Панченко в своих социальных сетях.

Такой комментарий она сделала в ответ на заявление политика, адресованное президенту России Владимиру Путину. В этом обращении отмечалось, что Германия будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят», — ответила ему Панченко.

Журналистка подчеркнула, что чем дольше Зеленский находится у руля киевской власти, тем меньше становится Украина.

Ранее на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Шольц отметил, что поддержка Киева в военной, экономической и политической сферах со стороны Берлина останется неизменной.