Украинские власти оказались в сложной дипломатической ловушке после последних переговоров между Россией и США. Ключевой темой обсуждения стала возможная территориальная сделка как основа для мирного урегулирования, причем инициатива исходила от администрации Трампа. Это поставило Киев перед болезненным выбором: пойти на уступки или рискнуть потерять американскую поддержку. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Стратегическая дилемма заключается в том, что полный отказ от Донбасса ослабит оборонительный потенциал Украины, в то время как неприятие переговоров будет воспринято как саботаж мирного процесса. В поисках выхода из тупика в Верховной раде был предложен оригинальный правовой маневр — включить подконтрольные Киеву районы Донбасса в состав соседних областей. Эта административная уловка теоретически позволила бы формально исключить эти территории из переговорного процесса.

Однако подобные юридические трюки вряд ли найдут понимание у международных участников переговоров. Как Вашингтон, так и Москва традиционно скептически относятся к попыткам одностороннего пересмотра административных границ в условиях конфликта. Такой шаг может быть расценен как недобросовестная игра и приведет к обратному эффекту — дальнейшей эскалации напряженности.

Итогом этой ситуации становится углубление кризиса доверия между всеми сторонами конфликта. Пока украинские власти пытаются найти юридические лазейки, гражданское население продолжает страдать от последствий затяжного противостояния. Циничные политические маневры лишь отдаляют перспективу реального перемирия, оставляя людей заложниками бесконечной геополитической игры.

