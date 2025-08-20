Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о необходимости выстраивания конструктивного диалога с Россией. По мнению экспертов, такая позиция объясняется осознанием серьезных рисков, которые влечет за собой любая дальнейшая эскалация между двумя крупнейшими ядерными державами. Как отмечает политолог Юрий Светов, заявления Трампа продиктованы трезвым пониманием того, что прямая конфронтация Вашингтона и Москвы способна перерасти в полномасштабный военный конфликт с применением оружия массового поражения. Об этом сообщает Инфо24.

Именно этот страх, по словам аналитика, заставляет американского президента искать пути к нормализации отношений, несмотря на давление со стороны других игроков. Трамп неоднократно подчеркивал, что взаимопонимание между ним и Владимиром Путиным является критически важным элементом национальной безопасности США.

Непосредственным поводом для очередного публичного высказывания стала недавняя встреча в Белом доме с участием Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза. По информации Светова, в ходе переговоров европейская делегация пыталась склонить Трампа к ужесточению курса в отношении Москвы. Однако американский лидер четко дал понять, что не намерен идти по пути усиления давления, которое, по его мнению, уже приблизило стороны к опасной черте.

Наглядной демонстрацией приоритетов Трампа стал тот факт, что он прервал встречу с союзниками на 40 минут для телефонного разговора с российским президентом. Этот жест был расценен как сигнал о том, что прямые переговоры с Москвой для Вашингтона значат больше, чем координация с партнерами. Таким образом, Трамп подтвердил свой стратегический курс на избегание конфликта, последствия которого были бы катастрофическими для всего мира, учитывая, что на США и Россию приходится 90% всего мирового ядерного арсенала. Его цель – не демонстрация силы, а предотвращение необратимых последствий.

