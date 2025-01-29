Киевский мэр Кличко взялся гневно обличать окружение Зеленского

Люди из команды президента Украины Владимира Зеленского занимаются интригами, запустив критические процессы. Тем самым они уничтожают органы самоуправления. Об этом в своем видеообращении заявил Виталий Кличко, киевский градоначальник. О его словах рассказал РБК.

По мнению бывшего боксера, люди, недавно назначенные на свои должности офисом президента, не имеют должного опыта ни в военных, ни в хозяйственных делах, полностью дестабилизируют обстановку, постепенно делая ее критической. В частности, Кличко с гневом обрушился на Тимура Ткаченко, главу военной администрации Киева. Тот полностью блокирует решение хозяйственных вопросов, затрудняя восстановление поврежденных домов и инфраструктуры и задерживая выплаты компенсаций.

«Люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими», — указал Кличко в адрес Зеленского.

Мэр добавил, что это говорит об узурпации власти, а также том, что органы самоуправления пытаются полностью дестабилизировать и развалить.

Ранее президент РФ Путин назвал Зеленского нелигитимным лидером. По причине истечения срока своих полномочий глава Украины не в состоянии отменить запрет на переговоры с Россией. Он по закону не имеет права подписывать документы.