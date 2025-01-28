Переговоры с Украиной не будут иметь юридической силы до тех пор, пока не будет отменен указ Зеленского о запрете общения с Россией. Более того, сам суверенитет Украины в данный момент «почти нулевой», заявил президент России Владимир Путин в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

Глава российского государства подчеркнул: вести переговоры об окончании украинского конфликта можно как угодно и с кем угодно, но Зеленский из-за потери своей нелегитимности в мае 2024 года не имеет права ничего подписывать.

«Зеленский сейчас — нелегитимный лидер. Он не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ, но при желании способы это сделать можно найти», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил: если закончатся спонсорские деньги и патроны, СВО на Украине закончится максимум через полтора-два месяца.