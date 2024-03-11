Киевский политик Лапин возмущен подрывом HIMARS российской ракетой

Армия России уничтожила вражеский ракетный комплекс HIMARS из-за того, что украинская система РЭБ не справилась с обнаружением БПЛА. Соответствующее заявление сделал киевский политик Игорь Лапин в беседе с «Прямой», опубликованной на видеохостинге YouTube.

По словам политика, ракетный комплекс вышел на позицию, на которой по неизвестной причине простоял около 30 минут. Он подчеркнул, что именно поэтому российским войскам удалось навести свою ракету, которая и поразила HIMARS.

Лапин указал на то, что данное происшествие свидетельствует о том, что украинская система РЭБ не может обнаружить вражеский БПЛА, что является провалом для радиоэлектронной разведки.

«Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?» — задается вопросом он.

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