Киевский политолог Корнейчук: глава ГУР Буданов больше не говорит о захвате Крыма

«Буданов говорил еще полгода назад про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — отметил эксперт.