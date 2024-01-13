Киевский политолог Корнейчук: глава ГУР Буданов больше не говорит о захвате Крыма
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Начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины резко изменил свою позицию по поводу возможных итогов конфликта на Украине, заявил в эфире YouTube-канала «Да, это так» украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
«Буданов говорил еще полгода назад про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — отметил эксперт.
В начале года Буданов обещал, что летом «будет пить кофе в Ялте».
Политолог считает, что смена риторики означает подготовку украинской общественности к заморозке конфликта. Он предположил, что теперь украинцам будут объяснять невозможность победы над Россией из-за ее военного и экономического превосходства.
25 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова, которому вменяется организация терактов на территории России.