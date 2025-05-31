Украинская делегация должна немедленно запросить мир и отказаться от эскалации конфликта в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Такой совет дал хорватский аналитик Драго Боснич в статье информационного портала InfoBRICS.

Он также призвал представителей киевского режима соглашаться на любые условия мира.

Вместе с тем, пишет Боснич, Киев по-прежнему выдвигает необоснованные требования, которые абсолютно не соответствуют обстановке на фронте.

США это не устраивает, поэтому они все еще пытаются выиграть больше времени для Киева, особенно в текущей ситуации, когда его положение на поле боя ухудшается, написал Боснич.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заявил о возможности мира на Украине уже завтра.