Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на территории страны может наступить уже завтра, если будет достигнуто перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу RTL выразил мнение, что мир на территории страны может начаться уже завтра, при условии достижения перемирия. Он подчеркнул, что прекращение огня может стать первым шагом к прочному миру.

Зеленский отметил, что Москва, по его мнению, не демонстрирует стремления к миру, и призвал международное сообщество усилить давление на Россию.

Ранее сообщалось, что Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле, где планируется обсудить условия прекращения боевых действий. Москва готова представить меморандум с изложением своей позиции по всем аспектам урегулирования конфликта.

Украинская сторона пока не дала официального ответа на предложение о встрече, но, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Киев передал Москве свой вариант меморандума о прекращении огня.

Таким образом, несмотря на сохраняющееся напряжение, обе стороны демонстрируют определенную готовность к диалогу, что может стать шагом к установлению мира на Украине.

Ранее эксперт Берн пояснил, почему Трамп недооценил Россию.