Зеленский заявил о возможности мира на Украине уже завтра
Зеленский заявил о возможности мира на Украине уже завтра
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на территории страны может наступить уже завтра, если будет достигнуто перемирие.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу RTL выразил мнение, что мир на территории страны может начаться уже завтра, при условии достижения перемирия. Он подчеркнул, что прекращение огня может стать первым шагом к прочному миру.
Зеленский отметил, что Москва, по его мнению, не демонстрирует стремления к миру, и призвал международное сообщество усилить давление на Россию.
Ранее сообщалось, что Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле, где планируется обсудить условия прекращения боевых действий. Москва готова представить меморандум с изложением своей позиции по всем аспектам урегулирования конфликта.
Украинская сторона пока не дала официального ответа на предложение о встрече, но, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Киев передал Москве свой вариант меморандума о прекращении огня.
Таким образом, несмотря на сохраняющееся напряжение, обе стороны демонстрируют определенную готовность к диалогу, что может стать шагом к установлению мира на Украине.
Ранее эксперт Берн пояснил, почему Трамп недооценил Россию.