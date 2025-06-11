Украина вернула 1212 тел своих военнослужащих. Об этом сообщил координационный штаб украинского государства по вопросам военнопленных.

Факт передачи тел украинской стороне в интервью РБК подтвердил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Государственной думы РФ Шамсаил Саралиев.

Этот шаг стал результатом договоренностей с российской стороной, встреча с которой состоялась 2 июня в Стамбуле. Тогда Москва сообщила о безвозмездном намерении вернуть Киеву 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ.

В координационном штабе отметили, что украинские военнослужащие погибли во время боестолкновений в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Украина также выразила благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в организации процесса.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в сообщении штаба.

Стоит отметить, что Украина 6 июня отказалась забирать тела своих военнослужащих, которые российская сторона привезла на границу с Брянской областью. Представители Киева попросту не явились на эту встречу, заявил тогда помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

Как пишет телеграм-канал Mash, почти неделю тела украинских солдат находились в Брянской области. Фуры с ними были размещены на базе МЧС.

Последний крупный обмен телами погибших военных произошел 16 мая. Тогда Киев получил 909 тел, а Россия — 34.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала отказ Киева забрать тела своих военнослужащих доказательством его неонацистской сути.