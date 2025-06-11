Захарова назвала отказ Киева забрать тела доказательством его неонацистской сути

Отказ Киева принять тела своих же погибших военных свидетельствует о неонацистской природе украинских властей и их расчеловеченной сути. Таким мнением в эфире радио Sputnik поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Украина не проявила инициативы или просьб о переносе сроков получения тел и отказалась от их передачи. Россия предложила передать около 6 тыс. тел, однако Киев отказался от этого без объяснения причин.

Захарова заявила, что Москва с пониманием бы отнеслась к тому, что Киев не смог бы забрать тела своих же военнослужащих по ряду причин — отсутствия логистической, финансовой и научно-технической возможности.

«Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же», — сказала она.

Россия в одностороннем порядке согласилась отдать Украине тела военнослужащих ВСУ во время второго раунда переговоров, который состоялся 2 июня в Стамбуле. Москва идентифицировала всех погибших солдат.

6 июня российская сторона приступила к процессу передачи замороженных тел украинских военных, которые были привезены к границе в Брянской области. К украинской территории были доставлены более 1,2 тыс. тел, однако представители Киева так и не явились за ними.

Ранее политолог Александр Дудчак рассказал, почему власти Украины не готовы принять погибших военнослужащих.