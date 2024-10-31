Ким Чен Ын назвал запуск межконтинентальной ракеты «ответом врагам»

КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, демонстрируя силу и решимость. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на корейский источник.

Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, что подчеркивает ее намерения «дать ответ врагам». Пуск был произведен по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета провела в воздухе более 85 минут, прежде чем упасть в море примерно в 300 км от японского острова Окусири.

В ответ на это Токио выразил официальный протест Пхеньяну, в то время как Южная Корея объявила о введении новых санкций против КНДР. Соединенные Штаты резко осудили этот запуск, охарактеризовав его как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Важно отметить, что данные ракетные испытания произошли менее чем за неделю до выборов президента в США, что может оказать влияние на дальнейшую политику Вашингтона в отношении Северной Кореи. Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что для защиты Южной Кореи будут применены любые средства, включая ядерное оружие.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию Запада на договор РФ с Северной Кореей.