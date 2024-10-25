Путин прокомментировал реакцию Запада на договор РФ с Северной Кореей

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» прокомментировал реакцию западных стран и Украины на договор России с Северной Кореей о военной помощи в случае нападения на одну из стран.

«В четвертой статье (договора) так и написано. Я не знаю, какой там взрыв, главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва», — сказал глава государства.

Во время визита Путина в Пхеньян 18-19 июня РФ и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая сторона будет оказывать ей военную и другие виды помощи имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.

Ранее сообщалось о том, что Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в РФ.