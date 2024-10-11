Ким Чен Ын приехал на торжества по случаю 79-летия ТПК на лимузине Aurus

Председатель КНР Ким Чен Ын приехал на торжества, приуроченные к 79-летию Трудовой партии Кореи (ТПК), на подаренном президентом России Владимиром Путиным лимузине марки Aurus.

Соответствующие фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На кадрах видно, что главу КНР сопровождает его дочь Ким Чжу Э.

На торжественном мероприятии также присутствовали российские дипломаты, в том числе чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Мацегора.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Ким Чен Ыном и подарил ему второй Aurus от Путина. Северокорейский лидер опубликовал фотографии совместной поездки на лимузине.

Как отметило радио «Голос Кореи», Ким Чен Ын высоко оценил характеристики Aurus. Глава республики поблагодарил российского президента за этот подарок.

Ранее сообщалось, что дипломатический подарок Владимира Путина к 75-летию дружбы России и Китая разозлил США.