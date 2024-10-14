Ким Чен Ын приказал привести в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей

Артиллерийские подразделения КНДР, расположенные на границе с Южной Кореей, приведены в полную боевую готовность. Соответствующее распоряжение отдал Генштаб Корейской народной армии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Данное решение было принято в связи с тем, что ранее Южная Корея использовала беспилотники для сброса пропагандистских листовок над столицей КНДР — Пхеньяном. В КНДР это было воспринято как нарушение суверенитета страны и угроза национальной безопасности.

В связи с этим Ким Чен Ын лично распорядился усилить военную готовность и быть готовыми отразить возможную агрессию со стороны Южной Кореи.

По мнению экспертов, сейчас высок риск военного столкновения между странами, которые находятся в состоянии конфронтации с момента разделения Корейского полуострова.

Ранее сообщалось о том, что между Северной и Южной Кореей анонсирована полная блокировка дорог.