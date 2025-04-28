Ким Чен Ын сообщил об отправке войск в Россию

КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает ЦТАК.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проанализировал текущую военно-политическую ситуацию и пришел к выводу, что она подпадает под действие статьи №4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

В связи с этим было принято решение об отправке войск КНДР для участия в боевых действиях, уведомив об этом РФ.

Северокорейский лидер заявил, что в Пхеньяне возведут монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.

Ранее Песков рассказал о подаренных Путину главой КНДР уникальных собаках.