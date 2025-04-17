Песков рассказал о подаренных Путину главой КНДР уникальных собаках

По его словам, животные уже привыкли к новой среде и в настоящее время проживают в резиденции Путина.

Ранее об этом дружелюбном жесте со стороны Ким Чен Ына сообщило северокорейское радио «Голос Кореи».

«Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным», — сказал Песков.

Порода пхунсан, относящаяся к охотничьим, была выведена в Северной Корее путем скрещивания местных волков. Она мало известна за пределами страны и считается предметом гордости для северокорейских заводчиков. Название породы связано с горами в северном округе Пхунсан, где и были выведены эти собаки.

В июне Путин также сделал своему северокорейскому коллеге подарок — он преподнес Ким Чен Ыну российский автомобиль марки «Аурус». Первый экземпляр этого автомобиля глава республики получил в феврале, и, по словам представителя Кремля Пескова, он произвел на него положительное впечатление.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в открытии квартала высотных зданий в Пхеньяне.