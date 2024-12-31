Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении Путину пожелал РФ «великой победы» в 2025 году

В нем Ким поздравил главу российского государства, «всех военнослужащих отважной российской армии» и «братский российский народ» с наступающим 2025 годом.

«В своем поздравлении лидер КНДР назвал президента России самым близким другом и товарищем и выразил готовность еще больше укреплять стратегическое партнерство двух стран», — приводится в сообщении агентства.

Кроме того, Ким Чен Ын пожелал Путину достижения «великой победы» и чтобы наступающий 2025 год стал «годом победы над всеми неонацистами».

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления с новогодними праздниками и Рождеством ряду зарубежных лидеров. В списке адресатов оказались руководители стран, входящих в состав Содружества Независимых Государств, а также лидеры государств из Латинской Америки, Азии, Африки.

Из европейских лидеров Путин поздравил с праздниками только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. При этом в списке отсутствуют главы государств, которые считаются недружественными по отношению к России, в том числе США.