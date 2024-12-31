Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении Путину пожелал РФ «великой победы» в 2025 году
Фото: [kremlin.ru]
Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравительное послание с наступающим Новым годом, сообщает местное госагентство ЦТАК.
В нем Ким поздравил главу российского государства, «всех военнослужащих отважной российской армии» и «братский российский народ» с наступающим 2025 годом.
«В своем поздравлении лидер КНДР назвал президента России самым близким другом и товарищем и выразил готовность еще больше укреплять стратегическое партнерство двух стран», — приводится в сообщении агентства.
Кроме того, Ким Чен Ын пожелал Путину достижения «великой победы» и чтобы наступающий 2025 год стал «годом победы над всеми неонацистами».
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления с новогодними праздниками и Рождеством ряду зарубежных лидеров. В списке адресатов оказались руководители стран, входящих в состав Содружества Независимых Государств, а также лидеры государств из Латинской Америки, Азии, Африки.
Из европейских лидеров Путин поздравил с праздниками только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. При этом в списке отсутствуют главы государств, которые считаются недружественными по отношению к России, в том числе США.