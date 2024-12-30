Путин поздравил ряд лидеров зарубежных стран с Новым годом и Рождеством

Владимир Путин, президент Российской Федерации, направил поздравления с новогодними праздниками и Рождеством ряду зарубежных лидеров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В основном в списке адресатов оказались руководители стран, входящих в состав Содружества Независимых Государств, а также лидеры государств из Латинской Америки, Азии, Африки.

Из европейских лидеров Владимир Путин поздравил с праздниками только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. При этом в списке отсутствуют главы государств, которые считаются недружественными по отношению к России, в том числе США.

Кроме того, были направлены поздравительные телеграммы бывшим главам иностранных государств и правительств, таким как Герхард Шрёдер, Серж Саргсян, Рауль Кастро, Нурсултан Назарбаев и Роберт Кочарян.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом Соединённые Штаты Америки и их лидеров, поскольку США являются недружественным государством.