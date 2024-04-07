К вечеру воскресенья уровень реки Урал в Оренбурге увеличился и составил 864 см

Мэрия города в Telegram-канале сообщает об увеличении уровня воды в реке Урал.

По состоянию на 20:00 воскресенья, 7 апреля, уровень воды поднялся и достиг отметки 864 см. Таким образом, неблагоприятное значение уровня, которое считается 760 см, уже пройдено. В градации есть также критический уровень. Он составляет 930 см.

«Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 765 сантиметров», — говорится в заявлении.

В Оренбурге ситуация ухудшается с каждым днем. Некоторых жителей уже эвакуировали. Уровень реки Урал, которая находится вблизи населенного пункта, постоянно поднимается. Предполагается, что в среду, 10 апреля, наступит пик паводка. После 20 апреля ситуация начнет постепенно стабилизироваться.

От негативных последствий паводка страдают и другие населенные пункты региона, но особенно критичная ситуация сложилась в Орске. После прорыва дамбы на реке Урал город частично ушел под воду. В прокуратуре уверены, что ЧП могло произойти из-за неправильного содержания гидротехнического сооружения.

Президент России Владимир Путин поручил главе МВД следить за порядком в зонах паводков. Ожидается, что в ближайшее время в зоне риска также окажутся Тюменская и Курганская области.

Ранее мы сообщали, что правительству Удмуртии невыгодно искать виновников загрязнения реки Ува.