Жители Приморья все чаще выбирают Северную Корею в качестве направления для путешествий. Как сообщает PRIMPRESS, главной особенностью таких поездок туристы называют резкий контраст с привычной городской средой. По возвращении путешественники чаще всего отмечают непривычную тишину и идеальную чистоту улиц.

Гости из России удивляются широким проспектам практически без машин, монументальной архитектуре, видимой издалека, и полному отсутствию рекламы и вывесок. По словам туристов, города КНДР напоминают тщательно отрежиссированные декорации: все выкрашено, выметено и аккуратно подстрижено. ‎Поездки организуются через специализированные туроператоры, так как самостоятельное перемещение по стране запрещено. Маршрут строго регламентирован и обычно включает посещение парков, музеев, набережных и памятников. Добраться до КНДР можно наземным путем через пункт пропуска в Хасанском районе или авиарейсом.

Туристам необходимо заранее оформить визу и строго соблюдать местные правила, включая ограничения на фотосъемку. Рассчитывать на привычный интернет и мобильную связь не стоит, поэтому деньги рекомендуется брать наличными. Вернувшиеся путешественники описывают ритм жизни в стране как очень спокойный, а местных жителей — как дисциплинированных и вежливых. Многие сравнивают такой отдых с экскурсией в «другую реальность», отмечая его познавательный, а не развлекательный характер.