Ким Чен Ын заверил Россию в поддержке Северной Кореи

Правительство, армия и общество КНДР навсегда останутся союзниками РФ. Такое обещание сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава КНДР встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым, который прибыл с официальным визитом в Пхеньян.

«Товарищ Ким Чен Ын передал уважаемому Президенту РФ товарищу Путину, правительству, армии и народу России теплые пожелания и еще раз подтвердил, что Пхеньян всегда будет с Москвой», — указали журналисты.

Северокорейский лидер заверил, что руководство его страны останется союзником России, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность от происков империалистов.

Ранее уже сообщалось о визите Белоусова в КНДР. Министру обороны России предстоит провести там ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики. Эта поездка оказалась внезапной для СМИ, так как заранее нигде не анонсировалась.