Министр обороны Белоусов прилетел в КНДР с необъявленным визитом

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Северную Корею. Несмотря на то, что этот визит официальный, ранее он нигде не анонсировался. Теперь же о нем сообщил телеграм-канал военного ведомства.

Белоусов прилетел в северокорейский аэропорт Сунан, который находится в пригороде Пхеньяна. Там его встретила официальная делегация от правительства КНДР.

«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — указали в военном ведомстве.

У траппа Белоусова встречал его корейский коллега, глава Минобороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Ранее в прессе Южной Кореи появились сведения, что КНДР взялся демонтировать линии электропередач на одной из своих приграничных территорий. ЛЭП когда-то снабжали электричеством промышленный парк, но четыре года назад подача тока была прекращена.