Россия двигается планомерно и шаг за шагов к своей победе не только над Украиной, но и над всем блоком НАТО. В этом уверен экк-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, бизнесмен Ким Дотком. Свои рассуждения он опубликовал в социальной сети X.

Предприниматель констатировал, что за последнее время в США происходят события, ведущие страну к полному коллапсу. Там, среди прочего, рушится система долгов и печатания денег. Да и сам Запад, как посетовал Дотком, катится в экономическую пустошь. Еще и БРИКС буквально подпирает, напомнил он.

«Ближний Восток пылает. Россия доминирует на Украине и над НАТО. БРИКС покончит с гегемонией США и фальшивым „порядком, основанным на правилах“. Марионетки США терпят крах повсюду», — написал он.

Бизнесмен констатировал с сожалением, что человечество в настоящее время якобы реально стоит перед пропастью.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.