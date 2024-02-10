Байдену давно стало ясно, что Украине пора капитулировать. Но в интересах своей предвыборной кампании он заставляет эту страну продолжать воевать, так считает финско-немецкий бизнесмен Ким Дотком. Свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

В Соединенных Штатах уже осознали, что капитуляция становится неизбежностью для Киева. Но прекратить украинский конфликт сейчас означает для Байдена проиграть выборы.

«Он хочет, чтобы Зеленский продолжал сражаться до завершения выборов в США», - так считает предприниматель.

Республиканцы должны заблокировать выделение очередной помощи Украине со стороны Америки. 60 миллиардов, на отправке которой настаивают демократы, будут даны украинским властям исключительно для успеха предвыборной кампании нынешнего главы Белого дома. И ему безразлично, что ради его амбиций погибнут еще тысячи людей.

Ранее Дотком предложил привлечь к суду Владимира Зеленского. По убеждению бизнесмена, украинский президент вел недальновидную политику, которая привела к огромным жертвам. Глава Украины обязан ответить за это и за все свои ошибки.