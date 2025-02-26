Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков о ВС РФ

Кинокритику и журналистке Екатерине Барабаш предъявили обвинения в распространении ложной информации о действиях ВС РФ. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.

По данным следствия, Барабаш распространяла ложную информацию о действиях российской армии в социальных сетях. Сама она свою вину признала, хотя конкретные детали ее публикаций не раскрываются.

Следственные органы намерены ходатайствовать о мере пресечения в отношении журналистки.

Правоохранители задержали Барабаш 25 февраля. С ней проводили следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела. Информация, содержащаяся в ее постах, была доступна широкой аудитории.

Екатерина Барабаш — российский кинокритик и журналист, дочь литературоведа Юрия Барабаша. Она активно сотрудничает с изданием Republic*, которое было признано Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

Кроме того, материалы Барабаш часто выходили в российской версии журнала Forbes. Журналистка ранее высказывалась против проведения РФ специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отменил приговор машинисту, устроившему аварию в метро.

*Министерством юстиции РФ признано иностранным агентом.