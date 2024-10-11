По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, глава Белого дома Джо Байден не смог договориться со странами Старого Света о том, кто будет оплачивать войну Запада с Россией, и из-за отсутствия консенсусного решения встреча Байдена и Зеленского сорвалась. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что, независимо от того, кто одержит победу в президентских выборах, не захотят продолжать эту войну, не станут брать ее на себя, а Европа не сможет ее осилить.

По мнению продюсера, из-за отсутствия договоренности перелет для старого Байдена в Европу бессмысленен. Таким образом, что все равно эта спецоперация, или война Запада с нами, будет продолжаться руками, жизнями украинцев.

Ранее сообщалось, что Вашингтон изучает «план победы» Украины в конфликте с Россией.