Вашингтон изучает «план победы» Украины в конфликте с Россией

В Вашингтоне приступили к изучению разработанного Украиной стратегического плана победы над Россией. Об этом в ходе выступления на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Дипломат отметил, что американские политики тщательно рассматривают план, а также возможные дополнительные шаги, которые США и партнеры Украины могли бы предпринять для ее победы.

По словам Блинкена, президент Джо Байден планирует обеспечить Украину всем необходимым для успешного ведения военных действий против России.

Как сообщала британская газета The Times, разработанный Зеленским «план победы» включает в себя четыре основных пункта. Киев требует от западных союзников гараний безопасности, разрешение на продолжение операции в Курской области и поставку некоторых видов современных вооружений. Еще одним пунктом стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных партнеров.

Ранее сообщалось о том, что встреча Зеленского с Трампом вряд ли спасет его «план победы» от провала.