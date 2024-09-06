По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, в плане запрета УПЦ на Украине можно сказать, что правила, законы, религиозные заповеди разных-разных конфессий ограничивают звериное. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что в Киеве считают, что УПЦ – это первый камень на востоке Европы, и с ним тяжело весьма, потому как очень сильна в Европе католическая религия.

По мнению продюсера, после запрета УПЦ станет легче управлять, именно так считают власти киевского режима.

Ранее сенатор Андрей Клишас также заявил, что за уничтожением УПЦ последует и крах государственности страны.