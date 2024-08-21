Сенатор Клишас считает, что за уничтожением УПЦ последует и крах государственности страны
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По словам сенатора верхней палаты парламента Андрея Клишаса, за уничтожением канонической Украинской православной церкви (УПЦ) последует и крах государственности Незалежной. Об этом сообщили Argumenti.ru.
Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает запрет властями киевского режима УПЦ грубым нарушением Конституции Украины.
Ранее религиовед Михаил Шахов озвучил последствия запрета властями киевского режима Украинской православной церкви.